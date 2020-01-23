ضباب في الصباح مع تقلص في فاعلية الرياح

يتميز طقس اليوم الخميس 23 جانفي 2020، بتقلص فاعلية الرياح، حيث من المنتظر أن تتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 60 كلم/س بالمناطق الساحلية وتكون ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

كما تتميز الساعات الأولى لنهار اليوم بضباب محلي وخفيف ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

وأكد معهد الرصد الجوي أن اليقظة مطلوبة بالنسبة للملاحة والصيد البحري، حيث يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطربا بخليج قابس.

تكون الحرارة في استقرار وتبقى في حدود 14 درجة بالمرتفعات، وبين 17 و22 ببقية الجهات وتصل إلى 24 بالبرمة وبرج الخضراء.

كلمات البحث :رياح;ضباب;طقس