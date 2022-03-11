ضباب في الصباح مع رياح تتطلب اليقظة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي قد يميز الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل، وتكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات بعد تقشعه إلى كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و 24 درجة ببقية مناطق البلاد.

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