ضباب في الصباح وأمطار متفرقة بعد الظهر



يتميز طقس اليوم الأربعاء 08 أفريل 2020، بضباب محليا كثيف في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا وتتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا الشمال مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة و تصل محليا إلى 26 درجة بالجنوب.

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