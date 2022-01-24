ضباب في الصباح وأمطار متوقعة ليلاً

يتميز طقس اليوم الاثنين، بمؤشرات هدوء نسبي، حيث يظهر ضباب محلي في الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل، أما بعد تقشعه تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات.

كما ستشهد الأجواء تغييرات منتظرة ليلا بالشمال الشرقي وبجهة الساحل حيث من المتوقع نزول أمطار متفرقة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة ولا تتجاوز سرعتها القصوى 30 كلم/س، أما البحر متموج والأنشطة البحرية ممكنة.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 12 و16 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;ضباب;طقس