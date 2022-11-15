ضباب في الصباح وارتفاع طفيف في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بضباب محليا كثيف بالشمال والوسط الشرقي خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء قليلة السحب بأغلب الجهات، ومن المتوقع ان تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات.

تكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب فمتموج.

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