ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع



تتميز الساعات الأولى لنهار اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، بضباب محلي، حيث من المنتظر أن يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون الأجواء بعد تقشعه قليلة السحب الى مغيمة جزئيا باغلب الجهات.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة بخليج قابس حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

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