ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الاثنين، بأجواء مستقرة ضباب محلي بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم سماء قليلة السحب الى مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بالجنوب الشرقي بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.

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