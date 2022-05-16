ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الاثنين، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية في الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة.

تتواصل الحرارة في نسقها التصاعدي ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 33 و38 درجة وتصل محليا الى 40 بالجنوب مع ظهور الشهيلي، باستثناء المناطق الساحلية حيث تكون بين 27 و32 درجة.

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