ضباب في الصباح والحرارة في استقرار

تتواصل اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2019، مؤشرات الضباب المحلي بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية وقرب السواحل في الساعات الأولى للنهار.

وتكون السماء بعد تقشع الضباب مغشاة ببعض السحب العابرة ومن المنتظر ان تكون محليا كثيفة بمناطق أقصى الشمال أي بنزرت و نفزة وطبرقة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بخليج قابس، قليل الاضطراب بالسواحل الشمالية ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 13 و 17 درجة و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

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