ضباب في الصباح والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بمناطق أقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات،أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

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