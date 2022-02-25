ضباب في الصباح والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي قد يميز الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي مستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة للالتزام بالحذر.

من المنتظر أن تكون الأجواء بملامح ربيعية خالصة بعد تقشع الضباب كما تكون السماء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق.

نشاط متوقع للرياح قرب السواحل بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب.

الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 15 و21 درجة، كما ستشهد ارتفاعا نسبيا ببقية الجهات وتكون بين 19 و25 درجة.

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