ضباب في الصباح والحرارة مرتفعة

تُعدّ ظاهرة الضباب الكثيف المميز للساعات الأولى للنهار بمنخفضات الوسط الشرقي، حيث تكون الرؤية منخفضة نسبيا.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي إلى الانتباه والحذر بالطرقات السيارة ، ومن المتوقع ان يتقشع تدريجيا خلال الساعات القادمة.

تبقى الحرارة المرتفعة نسبيا هي أبرز ملامح حالة الطقس لليوم لتتواصل القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بعد الظهر بالشمال، أما البحر مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب شرق البلاد والسباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بشواطئ طبرقة ،الزوارع، بنزرت، تونس وشمال نابل.

ومن المتوقع ظهور سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية.

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