ضباب في الصباح وانخفاض لمدى الرؤية الأفقية

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب في الشمال والوسط الشرقي مع انطلاقة النهار، ومن المنتظر أن يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، و تكون الأجواء مغيمة جزئيا بعد تقشع الضباب بأغلب الجهات.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، مضطرب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية المجالات البحرية.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 19 و23 درجة وتصل الى 25 بالجنوب الشرقي.

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