ضباب في الصباح وانخفاض منتظر في الحرارة

تتميز الساعات الأولى لنهار اليوم الاثنين، بضباب محلي في المنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى الالتزام بالحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة.

تتواصل مؤشرات الصحو اليوم مع بعض السحب العابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالمناطق الساحلية.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية، أما البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

انخفاض طفيف منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و22 درجة وتكون في حدود 15 بأقصى الشمال.

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