ضباب في الصباح ورياح تتجاوز سرعتها 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محليا كثيف خلال الساعات الأولى للنهار وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وتُعدّ شدة الرياح أبزز العناصر الجوية اليوم بالمناطق الساحلية والمرتفعات ومناطق الجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية.

و من المنتظر ان تتجاوز سرعة الرياح مستوى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج فشديد الهيجان ليلا.

مؤشرات الأمطار المتفرقة و الرعدية احيانا متواصلة بالسواحل الشرقية ومن المنتظر ان تشمل بقية مناطق الشمال والوسط خلال الليلة القادمة.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 16 و20 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات كما تصل إلى 22 بالجنوب.

كلمات البحث :رياح;ضباب;طقس