ضباب كثيف بهذه المناطق وأمطار متوقعة بأغلب الجهات

تمتاز انطلاقة نهار اليوم الاثنين 13 جانفي 2020، بظهور ضباب محليا كثيف بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 100 متر.

ويكون الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب بخليج الحمامات وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 17 درجة وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية.

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