ضباب كثيف ثُمّ سحب كثيفة مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية في الساعات الأولى للنهار مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون الأجواء بعد تقشعه تدريجيا كثيفة السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومحليا الوسط.

نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

الحرارة في استقرار عموما وتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 17 و21 ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;سحب;ضباب;طقس