ضباب كثيف ثُمّ سحب كثيفة مع أمطار متفرقة

اخر تحديث : 18/12/2020

أمطار

يتميز طقس اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية في الساعات الأولى للنهار مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون الأجواء بعد تقشعه تدريجيا كثيفة السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومحليا الوسط.
نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.
الحرارة في استقرار عموما وتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 17 و21 ببقية الجهات.


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