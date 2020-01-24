ضباب كثيف في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الجمعة 24 جانفي 2020، بضباب محليا كثيف في الصباح، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وطقس مغيم جزئيا بالوسط والجنوب.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال الغربي، أما البحر شديد الاضطراب فمتموج بمنطقة سرات وبخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات و تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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