ضباب كثيف في الصباح ثُمّ أجواء مغيمة بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، بضباب محليا كثيف خلال الساعات الأولى للنهار وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة.

وتكون الأجواء جزئيا مغيمة بعد تقشع الضباب بأغلب الجهات وأحيانا كثيفة السحب آخر النهار.

الحرارة في انخفاض طفيف في الشمال والمرتفعات و تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة، وتكون بين 18 و22 ببقية الجهات.

نشاط متوقع للرياح قرب السواحل الشمالية بعد الظهر حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

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