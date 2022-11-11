ضباب كثيف في الصباح ثُمّ أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالسواحل الشرقية مع امطار متفرقة ومحلية.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 22 و26 درجة وتكون في حدود 20 بالمرتفعات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

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