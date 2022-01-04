ضباب كثيف في الصباح ثُمّ طقس مشمس بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب كثيف خاصة بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وهو ما يميز الساعات الأولى للنهار مع تحذيرات بضرورة الالتزام بالحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة.

ومن المنتظر أن تكون الأجواء مشمسة بعد تقشع الضباب تتخللها بعض السحب بأغلب الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة ومن المنتظر أن تتقوى ليلا وتصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ثم يصبح شديد الاضطراب ليلا.

الحرارة عموما في استقرار وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة.

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