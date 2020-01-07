ضباب كثيف في الصباح مع أمطار أثناء الليل

يكون طقس اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2020، مغشى بضباب محليا كثيف في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد و تتكاثف تدريجيا بالشمال مع بعض الأمطار أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 18 درجة وتكون في حدود 11 درجات بالمرتفعات الغربية.

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