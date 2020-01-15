ضباب كثيف في الصباح مع ارتفاع في الحرارة

تتميز حالة طقس اليوم الأربعاء 15 جانفي 2020، باستقرار أغلب العناصر الجوية، حيث يميّز انطلاقة النهار الضباب المحلي الكثيف بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية وقرب السواحل مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تكون هناك فترات مشمسة بعد تقشع الضباب تتخللها بعض السحب العابرة والتي تكون أكثر كثافة بولايات الجنوب الشرقي.

تكون الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س، أما البحر متموج بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال وملائم لمختلف الأنشطة البحرية.

ومن المنتظر تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

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