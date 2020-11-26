ضباب كثيف في الصباح وأمطار مرتقبة بعد الظهر



يتميز طقس اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، بضباب كثيف خاصة بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وهي ما تميز الساعات الأولى للنهار.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي للالتزام بالحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة.

ومن المنتظر أن تكون الأجواء بعد تقشع الضباب مشمسة تتخللها بعض السحب العابرة والتي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالسواحل الشرقية مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار متفرقة.

نشاط متوقع للرياح قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث يكون البحر مضطربا وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تكون الحرارة عموما في استقرار وتتواصل في مستويات 20/16 وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;ضباب;طقس