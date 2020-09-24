ضباب كثيف في الصباح والحرارة في ارتفاع

اخر تحديث : 24/09/2020

ضباب

تمتاز انطلاقة نهار اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، بضباب محليا كثيف بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل، وتكون الأجواء بعد تقشعه مغيمة جزئيا على كامل البلاد.
الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح بين 31 و36 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 22 بالمرتفعات، بالجنوب من المتوقع أن تكون الحرارة بين 36 و41 درجة.
تكون الرياح معتدلة عموما، أما البحر متموج بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.


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