ضباب كثيف وانخفاض لمدى الرؤية الأفقية

تتميز انطلاقة طقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بظهور ضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ومن المنتظر تقشع الضباب تدريجيا خلال الساعات القادمة، ومن ثم فترات مشمسة تتخللها بعض السحب المرتفعة .

تكون الرياح معتدلة عموما والبحر قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال، أما الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 23 و27 درجة وتكون في حدود 21 بالمرتفعات.

كلمات البحث :ضباب;طقس