ضباب كثيف وانخفاض لمدى الرؤية الأفقية

اخر تحديث : 03/11/2020

ضباب

تتميز انطلاقة طقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بظهور ضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
ومن المنتظر تقشع الضباب تدريجيا خلال الساعات القادمة، ومن ثم فترات مشمسة تتخللها بعض السحب المرتفعة .
تكون الرياح معتدلة عموما والبحر قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال، أما الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 23 و27 درجة وتكون في حدود 21 بالمرتفعات.


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