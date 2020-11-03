ضباب كثيف وانخفاض لمدى الرؤية الأفقية

تتميز انطلاقة طقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بظهور ضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
ومن المنتظر تقشع الضباب تدريجيا خلال الساعات القادمة، ومن ثم فترات مشمسة تتخللها بعض السحب المرتفعة .
تكون الرياح معتدلة عموما والبحر قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال، أما الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 23 و27 درجة وتكون في حدود 21 بالمرتفعات.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.