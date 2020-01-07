ضباب كثيف يحجب الرؤية: إدارة الحرس الوطني تُحذّر

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها صباح اليوم الثلاثاء، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 من الكلم 66 مستوى وادي الزرقاء الكلم 121 منطقة بوسالم جندوبة.

ودعت إدارة حرس المرور مُستعملي الطريق إلى:

- الإلتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء.

- الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحدّ من مجال الرؤية والتقيّد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.

- إستعمال الإنارة القانونيّة نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.

يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

كلمات البحث :الحرس الوطني;ضباب