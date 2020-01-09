ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها صباح اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

- الطريق السيّارة أ3 (تونس/ بوسالم) من الكلم 48 مستوى محول تستور إلى الكلم 119 مستوى إستخلاص بوسالم.

- الطريق السيّارة أ1 (الحمامات/ مساكن) من الكلم 66 مستوى بوفيشة إلى الكلم 89 مستوى إستخلاص النفيضة.

ودعت إدارة الحرس مُستعملي الطريق إلى التعديل من السرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة والتقيّد بقواعد السير والجولان وإستعمال الأضواء أثناء التنقل.

يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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