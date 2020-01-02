ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق الرّابطة بين النفيضة والقيروان

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تحذير من ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة مساكن -صفاقس أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية ...

بلاغ مروري لوجود ضباب كثيف يحجب الرؤية أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني اليوم السبت، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّا ...

تحذير لمستعملي الطريق من ضباب كثيف يحجب الرؤية أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن وجود ضباب كثيف يحجب ال ...