ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق الرّابطة بين النفيضة والقيروان

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها صباح اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق الوطنيّة رقم 02 الرّابطة بين معتمديّة النفيضة وولاية القيروان.
ودعت إدارة حرس المرور مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.
يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:
71.963.512
71.960.448
كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.
كلمات البحث :القيروان;ضباب;’’النفيضة’’
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