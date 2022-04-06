ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ03 (تونس/بوسالم)

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها صباح اليوم الثلاثاء، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ03 (تونس/بوسالم) من الكلم 90 إلى الكلم 114 باجة.

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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