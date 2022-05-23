ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ01 (تونس-قابس)

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مروري صباح اليوم الاثنين، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ01 (تونس/قابس ) من الكلم 89 مستوى محول النفيضة إلى الكلم 112 مستوى محول سيدي بوعلي سوسة والطريق السيارة أ 01 (تونس/ قابس) من الكلم 101 إستخلاص هرقلة إلى كلم 127 إستخلاص سوسة.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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