ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ 01

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن وجود ضباب كثيف بحجب الرؤية بالطريق السيارة أ 01 (تونس / قابس) و(صفاقس /قابس).

- من الكلم 142 مستوى إستخلاص مساكن إلى الكلم 261 مستوى محول عقارب.

- من الكلم 54 مستوى براكة الساحل إلى الكلم 261 مستوى محول عقارب

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

- 71.960.448

- 71.963.512

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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