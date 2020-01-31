ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة صفاقس

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة التالية:

* الطريق السيّارة أ1 من الكلم 238 مستوى صفاقس الشماليّة إلى حدود الكلم 280 مستوى المحرس صفاقس.

ودعت إدارة الحرس مُستعملي الطريق إلى الإلتزام بالسّياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السّرعة وترك مسافة الأمان أثناء السّير لردّ الفعل عند الإقتضاء والحرص على تفادي تعطيل الحركة والحدّ من مجال الرّؤية والتقيّد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.

ويُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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