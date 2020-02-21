ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 (تونس / باجة) من الكلم 66 محوّل وادي الزرقاء إلى الكلم 105 محوّل باجة.

ودعت إدارة حرس المرور مُستعملي الطريق إلى الإلتزام بالسّياقة المعتدلة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء وتفادي الوقوف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميّز أثناء السّياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمّع أو سيلان المياه الجارفة والحرص على تفادي تعطيل الحركة والحدّ من مجال الرؤية والتقيّد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها وإستعمال الإنارة القانونيّة نهارا كل ما اقتضت ظروف الرّؤية ذلك.

ويُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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