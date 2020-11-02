ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من الطرقات السيّارة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

* الطريق السيّارة أ1 (مساكن / صفاقس) من الكلم 144 مستوى إستخلاص مساكن إلى الكلم 236 مستوى إستخلاص صفاقس.

* سيدي صالح / الصّخيرة من الكلم 262 مستوى عقارب إلى الكلم 275 مستوى المحرس.

* الطريق السيّارة أ3 (تونس / وادي الزرقاء) من الكلم 11 مستوى إستخلاص المرناقيّة إلى الكلم 66 مستوى إستخلاص وادي الزرقاء.

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطريق إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع إستعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان.

كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

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