ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من الطرقات السيارة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

الطريق السيّارة أ1:

* الحمامات / مساكن من الكلم 90 محوّل النفيضة إلى الكلم 123 محوّل سهلول.

* مساكن / صفاقس من الكلم 144 إستخلاص إلى الكلم 214 محوّل الحنشة.

* سيدي صالح / الصخيرة من الكلم 238 سيدي صالح إلى الكلم 261 محوّل عقارب.

الطريق السيّارة أ3:

* تونس / بوسالم من الكلم 56 محوّل تستور إلى الكلم 116 إستخلاص بوسالم.

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان وإستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

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