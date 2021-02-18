ضباب كثيف يحجب الرؤية بـ3 طرقات سيارة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

* الطريق السيّارة أ1 (تونس / الحمامات) من الكلم 07 محوّل مرناق إلى الكلم 15 محوّل حمّام الأنف ومن الكلم 36 مستوى بو عرقوب إلى الكلم 46 محوّل الحمامات الشماليّة.

* الطريق السيّارة أ3 (تونس / باجة) من الكلم 00 مدخل الطريق السيّارة أ3 إلى الكلم 66 إستخلاص وادي الزرقاء.

* الطريق السيّارة أ4 (تونس / بنزرت) من الكلم 00 مدخل الطريق السيّارة أ4 إلى الكلم 50 مستوى منزل جميل.

ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطريق إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وأخذ الإحتياطات اللازمة والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

كما يمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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