ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه الطرقات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات التالية:

- الطريق الوطنيّة رقم 02 النفيضة / القيروان مستوى كندار الكلم 44 مستوى البشاشمة.

- الطريق السيّارة أ3 تونس / بوسالم من الكلم 66 مستوى وادي الزرقاء إلى الكلم 94 مستوى باجة.

ودعت إدارة حرس المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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