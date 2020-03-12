ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه الطريق السيّارة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني صباح اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ03 من الكلم 66 مستوى وادي الزرقاء إلى غاية الكلم 94 مستوى محوّل باجة.

ودعت إدارة الحرس الوطني مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة والتقيّد بقواعد السير والجولان وإستعمال الأضواء أثناء التنقل.

كما يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

ويُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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