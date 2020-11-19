ضباب كثيف يحجب الرؤية في الطريق السيّارة أ1

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها صباح اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ1 من الكلم 28 مستوى بوعرقوب إلى الكلم 51 مستوى محول الحمامات.

ودعت إدارة حرس المرور مُستعملي الطريق إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل. والتقيّد بقواعد السّير والجولان.

كما يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (إدارة عمليّات الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

كلمات البحث :الرؤية;الطريق السيارة;ضباب