ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ3 (تونس/ وادي الزّرقاء)

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ3 (تونس/ وادي الزّرقاء) من الكلم 00 المرناقيّة إلى الكلم 66 استخلاص وادي الزّرقاء.

ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطّريق إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

ويمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 – 71.963.512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.

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