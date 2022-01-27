ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ1 (تونس/ قابس)

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ1 (تونس/ قابس) من الكلم 10 على مستوى استخلاص مرناق إلى الكلم 260 على مستوى محوّل المحرس.

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطّريق إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

ويُمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 – 71.963.512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.

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