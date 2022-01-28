ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ3 (وادي الزّرقاء/ بوسالم)

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ3 (وادي الزّرقاء/ بوسالم) من الكلم 66 وادي الزّرقاء إلى الكلم 119 استخلاص العشايشيّة (بوسالم).

ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطّريق إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

ويمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 – 71.963.512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.

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