ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ1 (سوسة- صفاقس)

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ1 (سوسة- صفاقس) من الكلم 141 على مستوى استخلاص مساكن إلى الكلم 238 على مستوى استخلاص سيدي صالح.

ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطّريق إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

ويمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 – 71.963.512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.

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