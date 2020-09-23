ضباب كثيف يحجب الرّؤية بعدد من الطرق السيارة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الأربعاء، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة السّيارة أ01 (الحمامات/ مساكن) :

- من الكلم 127 مستوى استخلاص سوسة إلى الكلم 144 مستوى استخلاص مساكن.

- (مساكن/ صفاقس) من الكلم 144 مستوى استخلاص مساكن إلى الكلم 238 مستوى استخلاص صفاقس.

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطّريق إلى التّعديل في السّرعة وأخذ جميع الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافات الأمان والتّقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التّنقّل.

يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة الغامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71960448 أو 71963512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193 المجّاني.

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