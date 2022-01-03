ضباب كثيف يحجب الرّؤية بهذه الطّرقات

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّرقات التّالية :

- الطّريق السّيّارة أ 01 (تونس/ قابس).

- الطّريق السّيّارة أ 03 (تونس/ بوسالم).

- الطّريق السّيّارة أ 04 (تونس/ بنزرت).

ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطّريق إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

كما يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 – 71.963.512.

ويمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.

كلمات البحث :ضباب;طرقات;طقس