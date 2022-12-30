ضباب كثيف يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محليا كثيف شمال البلاد وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وبعد تقشعه تكون الأجواء مغيمة جزئيا بالشمال والوسط وقليلة السحب بالجنوب.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

كلمات البحث :الرؤية الأفقية;ضباب;طقس