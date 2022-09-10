ضبط آجال قصوى لخزن البطاطا المعدّة للاستهلاك والبصل الجاف

أعلنت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ مشترك اليوم السبت، أنه تقرر بداية من 10 سبتمبر 2022، ضبط آجال قصوى لخزب مادتي البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف.

وفيما يلي الآجال الجديدة:

-البطاطا المعدة للاستهلاك : 30 أكتوبر 2022

-البصل الجاف : 31 ديسمبر 2022 ويُمكن التمديد في هذه الآجال في صوة وفرة العرض بترخيص من وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

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