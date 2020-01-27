أنواع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بداية من هذا التاريخ

أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم إصدار الأمر عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.

وسيتم منع أصناف الأكياس البلاستيكية التالية:

- أكياس التسوق ذات الاستعمال الوحيد

- الأكياس القابلة للتفكك

- الأكياس التي تحتوي على تركيز مرتفع من المعادن الثقيلة

- الأكياس البلاستيكية مجهولة المصدر

ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بصفة متدرجة ابتداء من:

- 01 مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات

- 01 جانفي 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وماسكي الأكياس البلاستيكية.

وستعمل الوزارة خلال المراحل القادمة على مزيد التعريف بمقتضيات هذا الأمر وتيسير تنفيذه وإعداد برنامج اتصالي متكامل موجه للصناعيين لحثهم على تأهيل منظومات الإنتاج.

وذكرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بأن الغرفة النقابية للمساحات الكبرى والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد بادروا بعد بتبني التوجه وتنفيذه منذ مارس 2017 ومارس 2018 مما مكن من تقليص هام لكميات الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد المتداولة.

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