ضبط بضائع مهربة بقيمة 1.3 مليون دينار

تحصلت وحدات الحرس الديواني على معطيات دقيقة حول وجود كميات هامة من البضائع المهربة داخل مخزنين بكل من سوسة وبن عروس، وبمداهمة المخزنين يوم أمس الثلاثاء 30 جوان 2020 ، تم العثور على 67 ألف قطعة من الملابس الجاهزة والأحذية والحقائب والساعات اليدوية والنظارات الشمسية تحمل علامات فاخرة مقلدة وبالتحري حول مصدر هذه البضاعة تبين أنها مهربة من بلد مجاور.

وقد تم تحرير محاضر حجز و قد ناهزت قيمة البضاعة 1,3مليون دينار.

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